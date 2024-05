Gudmundsson Milan, questo club è in vantaggio sull’attaccante del Genoa. Cosa filtra sul futuro dell’islandese. Le NOVITA’

Albert Gudmundsson in vista della sessione estiva sarà oggetto di desiderio di tanti club, anche italiani, tra cui il calciomercato Milan.

Il Genoa è pronto a far partire l’asta per l’attaccante islandese, ma la Juventus è in una posizione di vantaggio. Infatti, il club bianconero può sfruttare i buoni rapporti con il club ligure, testimoniati dagli affari Cambiaso, Dragusin e De Winter e pensano anche ad una contropartita per anticipare la concorrenza.