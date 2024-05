Pioli Napoli, il tecnico del Milan è in pole position: il PUNTO sul futuro e sui contatti positivi con il contratto biennale

Con l’addio al Milan dato ormai per scontato, Stefano Pioli è l’allenatore in pole per sedersi sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione.

Il Giornale ha fatto il punto sul futuro del tecnico rossonero e ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa con il club partenopeo. Ci sono stati contatti positivi tra le due parti e per l’attuale allenatore rossonero è pronto un contratto biennale da tre milioni di euro netti all’anno più uno di bonus.