Calciomercato Milan, un colpo per reparto? Il club vuole regalarsi questi tre rinforzi nel corso della prossima estate

Il Milan si prepara a vivere un’altra estate parecchio movimentata sul mercato. Stando a quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero in mente ben tre colpi importanti.

Per l’esattezza uno per reparto: un nuovo difensore centrale per sostituire Kjaer, un centrocampista possibilmente con caratteristiche difensive e ovviamente un nuovo centravanti su cui costruire il nuovo progetto.