Pioli a Sky: «C’è delusione, questa stagione ci ha insegnato tanto»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter

MANCATA VOGLIA – «Non sono d’accordo, non è giusto parlare di voglia perché i giocatori hanno dato il massimo all’andata e al ritorno»

DOVE SONO MANCATI – «Nei primi 15 minuti della partita d’andata, che han segnato la partita di stasera. Siamo partiti bene, poteva cambiare l’inerzia della partita. Peccato, siamo arrivati fin qua con merito»

PIU’ DELUSO DEL MONDO – «Inevitabile sia così. Per il nostro percorso sarebbe stato qualcosa di eccezionale, incredibile, raggiungere la finale. Conta vincerla, ma sarebbe stato particolare. La stagione è stata più complicata rispetto a quello che pensavamo ma ci ha insegnato tanto»

TONALI – «Ha cambiato posizione rispetto all’andata perché abbiamo costruito con due mediani ed eravamo poco pericolosi. Oggi volevamo portare più giocatori dentro l’area, l’ho voluta io».

PERCORSO IMPORTANTE – «Se uno è abbastanza obiettivo e vede il percorso di questo gruppo è difficile parlare in modo negativo. Abbiamo provato quest’anno ad essere competitivi in due competizioni importanti, abbiamo fatto una grande Champions. Normale essere delusi ad essere usciti in semifinale, ora ho cercato di sollevare il morale ai giocatori e ho detto di finire la stagione con positività»