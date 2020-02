Pioli ricorda Astori: «Davide sempre dentro di me, mi ha reso una persona migliore»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha ricordato Davide Astori in vista del suo ritorno domani a Firenze per affrontare i viola

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Tra i vari argomenti toccati, il mister si è soffermato sul ricordo di Davide Astori. Questo il suo commento:

«Davide è dentro di me sempre. Ho avuto onore e piacere di conoscerlo. Ho pensato, visto che era cresciuto con il Milan, che potesse essere contento che oggi sono qui. Sono uscito migliore da questa situazione come persona e come tecnico. Abbiamo dovuto gestire una situazione alla quale non eravamo preparati. Mi ha aperto strade e orizzonti che prima non avevo intrapreso. Non l’avrei mai voluta vivere ma sono migliore adesso».