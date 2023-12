Pioli a Prime: «L’Europa League è una manifestazione che il Milan non ha mai vinto. Questo è il mio rimpianto»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo il match contro il Newcastle: tutte le parole a Prime

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Prime Video nel post-partita della gara contro il Newcastle.

RIMPIANTO – «La prima partita contro il Newcastle è un grande rimpianto. Spiace tanto perchè ci tenevamo. L’Europa League è una manifestazione importante che il Milan non ha mai vinto. Una serata dolce e amara, perchè il Milan non vinceva da tanto in Inghilterra ma c’è un po’ di rammarico».

EUROPA LEAGUE – «Faremo di tutto per andare il più avanti possibile. Non abbiamo saputo approfittare di alcune situazione e adesso penseremo a fare bene in Europa League».

SULLA PROSSIMA STAGIONE – «Adesso in campionato dobbiamo fare bene, consolidare il terzo con la voglia di fare di più. L’obiettivo minimo stagione è quello di arrivare tra le prime 4. Dobbiamo concentrarci sul campionato dove non abbiamo ancora trovato continuità. Manca ancora tanto alla fine della stagione, dobbiamo concentrarci sul campionato e ritrovare la vittoria contro un avversario difficile come il Monza. Poi speriamo di giocare la Champions League il prossimo anno».

SULLA STAGIONE ATTUALE – «Sicuramente abbiamo fatto peggio rispetto all’anno scorso in Champions e adesso dobbiamo fare meglio in campionato».

SUL GRUPPO – «Io sono convinto delle potenzialità di questa squadra e mi dispiace non averlo portato al massimo. Credo che questa squadra possa fare meglio di quello che ha fatto finora».