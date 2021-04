Pioli non ha dubbi: ecco chi giocherà in attacco contro il Genoa

Pioli non ha dubbi. Contro il Genoa Leao torna titolare al posto di Mario Mandzukic. Accanto a Saelemaekers e Calhanoglu

Il Milan domenica affronterà il Genoa, match molto importante in chiave Champions League. I rossoneri dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, squalificato una giornata dal giudice sportivo. Stefano Pioli, però, non ha dubbi.

In attacco giocherà Ante Rebic. Alle spalle del croato Saelemaekers, Calhanoglu e Leao, quest’ultimo come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, dovrà fare un ulteriore salto di qualità, visto che Mario Mandzukic non avrebbe ancora 90 minuti nelle gambe.