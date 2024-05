Pioli Milan, FISSATO il vertice per decidere il futuro: si fa strada questa ipotesi, cosa può succedere

Pioli-Milan. dopo la conquista matematica anche del secondo posto è stato fissato a metà settimana il vertice tra il tecnico e la società

Come riferito da Sport Mediaset, e in particolare da Claudio Raimondi, questa settimana potrebbe essere decisiva per definire una volta per tutte il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

Avendo conquistato matematicamente anche il secondo posto dopo l’accesso alla Supercoppa Italiana, il tecnico e la società rossonera hanno fissato il vertice per la metà di questa settimana. Tra mercoledì e giovedì le parti si incontreranno per sancire con ogni probabilità l’addio dopo quasi 5 anni.