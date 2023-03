Pioli a Milan TV: «Sono deluso del mio lavoro»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la partita contro l’Udinese. Le dichiarazioni

SCONFITTA – Tanti momenti della partita hanno inciso poi sul risultato. La prestazione è stata insufficiente per qualità ed energia. Gli episodi pesano e finire il primo tempo in pareggio ovviamente sarebbe stato meglio. Non siamo stati così squadra per ottenere un risultato diverso.

DUE MILAN TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS – Non devono esserci. Abbiamo un gioco chiaro ma dobbiamo metterlo in campo.

PERCORSO – L’inizio di 2023 è stato difficile. Questa sconfitta non ci voleva perché il campionato è troppo importante e molto equilibrato.

DELUSO O ARRABBIATO – Sono deluso del mio lavoro. Pensavo di aver preparato bene la partita, invece dobbiamo fare meglio e soprattutto rendercene conto. Non bisognare solo puntare alla Champions.

CAMBIARE QUALCOSA – Penso a tante cose in questo momento, poi valuterò.