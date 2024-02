Pioli a Milan TV: «Giusto avere ambizione, lascio libertà ai ragazzi. Ecco cosa gli ho detto»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha analizzato la vittoria ottenuta stasera contro il Rennes all’andata dei playoff di Europa League

Intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Milan Rennes, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha risposto così alle domande analizzando il successo ottenuto dalla propria squadra.

PARTITA – «L’ abbiamo interpretata bene, nel primo tempo abbiamo forzato qualcosa e dovevamo invece aver pazienza, gli spazi c’erano. Volevamo prenderci un vantaggio per il ritorno e l’abbiamo, ma sappiamo bene che non finisce qua».

DIRETTIVE DATE AI GIOCATORI – «Gli lascio tutta la libertà del mondo, io do due, tre concetti, poi i calciatori in campo, specialmente quelli di talento, devono sentirsi e giocare, consapevoli e determinati per arrivare all’obiettivo».

SU LOFTUS CHEEK E LEAO – «Sempre così, chi segna è più in evidenza. Rubens riempe bene l’area, lo fa meglio ora rispetto all’inizio ma doveva conoscerci ed è normale così. Rafa fa sempre bene, oggi è tornato al gol riuscendo a concretizzare di più le occasione da dentro l’area».

ZERO GOL SUBITI – «Noi dobbiamo attaccare per non prendere gol. Fino all’80esimo abbiamo rischiato poco, dopo qualcosa in più, non dovrà succedere al ritorno: Loro sono una buona squadra e hanno dei buoni giocatori».

NAVE SALPATA VERSO LA FINALE? – «Siamo il Milan, giusta l’ambizione. Siamo i sesti favoriti con solo il 5% di probabilità di vincere, prima di noi ce ne sono tante. Pensiamo solo al ritorno e poi, partita per partita, a passare tutti i turni per arrivare alla fine».

SE MI STUPISCO DI QUESTE PRESTAZIONI? – «Conosco i miei giocatori. Non è facile, dobbiamo sempre vincere, e anche se vinci magari non domini, subisci.. c’è sempre qualcosa da sottolineare. Non mi stupisco dei miei giocatori, ora testa a Monza perché sarà diversa ma altrettanto complicata»