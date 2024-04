Pioli Milan: spunta il retroscena di mercato legato alla Roma, tutta la VERITA’

Domani sera ci sarà Milan Roma in Europa League. Intanto spunta un retroscena di mercato tra Pioli e i giallorossi in passato

Sarebbe potuta andare diversamente. Stefano Pioli oggi è allenatore del Milan e domani affronterà la Roma in Europa League. Lo scenario però poteva essere diverso.

Come riportato da Sky Sport, in passato è stato vicino proprio ad allenare i giallorossi. Aveva folgorato Sabatini per le idee di gioco e il modo di disporre la squadra in campo, poi però non se ne fece più nulla con la Roma che scelse Luis Enrique.