Pioli Milan, Orlando non ha dubbi: «Settimana decisiva, rischia tantissimo. Sostituto? Ho un solo nome in mente»

Pioli-Milan, Massimo Orlando, ex calciatore, è convinto che il tecnico sia a a forte rischio. Conte unico nome per sostituirlo

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la situazione di Pioli al Milan:

PAROLE – «Sì. Non doveva perdere in casa in EL, se in questa settimana dovesse uscire dalla Coppa e perdere il derby, rischia tantissimo. E lo dico con dispiacere. Devi tenere conto anche della tifoseria, che comunque ce l’ha tutta contro. Per me non hanno fiducia se ancora non hanno deciso. Conte? Io penso che il Milan forse gli possa garantire un buon mercato. Lo ha fatto sapere la società. Se il Milan compra bene sia in difesa e anche all’esterno, penso che abbia già una struttura che possa essere appetibile per Conte. E alzerei sulla linea dei cinque Theo Hernandez».