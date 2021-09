Pioli prova una coppia inedita in mezzo al campo: le ultime da Milanello

Stefano Pioli nella seduta di allenamento odierna ha provato una coppia inedita in mezzo al campo: ultime da Milanello in vista della Lazio

Stando a quanto riferito da Sky, nella seduta di allenamento odierna mister Stefano Pioli ha provato una coppia inedita a centrocampo in vista della sfida di domenica contro la Lazio: a Milanello, nelle prove di formazione, davanti alla difesa hanno giocato Sandro Tonali e Franck Kessie.

Per quanto riguarda l’attacco, seppur il favorito per una maglia da titolare sia Zlatan Ibrahimovic, il tecnico del Milan ha provato anche Ante Rebic in caso di emergenza.