Pioli a Prime: «Leao ha ancora fastidio. Oggi vale tanto»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Prime prima della partita contro l’Inter in Champions League

ASSENZA LEAO – Non ha funzionato il provino, ha ancora un po’ di fastidio e non può giocare. Giochiamo quindi con altre caratteristiche. Come si sopperisce? Col gioco di squadra, come sempre. Se giocheremo da squadra solida e compatta ci giocheremo la partita nelle migliori condizioni possibili.

AVVICINAMENTO – Stando molto vicino ai miei giocatori, ricordandogli alcune situazioni tattiche che saranno importanti e con grande entusiasmo e con grande energia. Emozioni? Ci sono tante emozioni, come spesso si dice dobbiamo giocare con tanto cuore ma con tanta lucidità perché può fare la differenza.

QUANTO VALE OGGI – Vale tanto, non dimentichiamoci che si deciderà in 180 minuti. Vorremo prenderci qualche vantaggio già stasera per la partita di ritorno.