Pioli Milan, Filippo Inzaghi sul FUTURO del tecnico: «Penso che la decisione finale...»

Filippo Inzaghi, intervenuto a Dazn dopo Milan Inter, si è soffermato così sul futuro di Stefano Pioli. Le dichiarazioni

PAROLE – «Io faccio questo lavoro per cui sono in difficoltà sinceramente. Il calcio è questo. Due anni fa Pioli regalava lo Scudetto ai milanisti e ora è in difficoltà. Lo decideranno i dirigenti. Lui ha fatto bene al Milan. Ci si aspettava tutti che l’Europa League potesse essere un obiettivo. Accettiamo il campo, poi la decisione la prenderà la società».