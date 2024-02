Pioli Milan, una prima decisione sul suo futuro è già arrivata! I dettagli e cosa può succedere sulla panchina rossonera

Arrivano primi importanti aggiornamenti sul futuro della panchina rossonera. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Pioli avrebbe già deciso di voler restare in rossonero e rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2025 o quantomeno rispettarlo.

Tutto però passerà inevitabilmente dalla decisione della società: stando a quanto si apprende non ci sarà nessuna novità fin quando il Milan sarà in corsa per i due obiettivi stagionali rimasti (Europa League e terzo posto).