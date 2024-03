Pioli Milan, resta o no l’anno prossimo? RIVELAZIONE in conferenza, ecco cosa ha detto

Pioli-Milan, il tecnico ha fatto il punto sul proprio futuro in vista della prossima stagione: la rivelazione in conferenza

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara tra Fiorentina e Milan, Stefano Pioli ha parlato così del proprio futuro:

PARTITA DECISIVA PER CAMBIARE IL SUO FUTURO – «Ci sono 10 partite di campionato e speriamo 5 di Europa League. Son tutte importanti, quella più importante ora è domani con la Fiorentina. Ci sta che in questo periodo, in queste due settimane di sosta, parlate di futuro. Lo avete fatto tutta la stagione. Io non devo pensare all’anno prossimo, devo pensare a domani. Ancora oggi sono giudizi parziali e non completi, a fine stagione ti dirò com’è andata e cosa vorrei per la prossima stagione. Non dobbiamo pensare al derby o alla Juventus, ci sono tante partite da giocare».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FIORENTINA-MILAN