Pioli Milan, il tecnico non può più sbagliare: cosa succede in caso di eliminazione con la Roma

Pioli Milan, il tecnico non può più sbagliare: cosa succede in caso di eliminazione giovedì in Europa League con la Roma

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2025 ma la cui permanenza dipenderà dai risultati di questo finale di stagione.

In particolare il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma e il derby contro l’Inter di lunedì prossimo. Il giudizio sul percorso europeo verrà ritenuto positivo dalla società solo se ad alzare il trofeo sarà alla fine un club da tutti riconosciuto come il più forte. Pioli, perciò, non può sbagliare.