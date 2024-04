Pioli e quel messaggio ai suoi big dopo l’eliminazione con la Roma: COSA HA DETTO l’allenatore del Milan

Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, ha mandato un messaggio ai big dopo l’eliminazione dall’Europa League

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, Stefano Pioli ha mandato un messaggio ai big dopo l’eliminazione dall’Europa League contro la Roma. Le dichiarazioni.

LEADER SOTTOTONO CON LA ROMA – «Difficile. Se la squadra attraversa un momento difficile da lungo tempo significa che la condizione, la qualità del gioco, stenta ad arrivare. Ma non era il nostro caso. Sono state due partite in cui non abbiamo giocato al nostro livello, per qualità ed energia. Sono state equilibrate ma sono state due sconfitte. Il primo gol che prendiamo a Roma è evidente in quello che siamo mancati. Abbiamo concesso un tiro a Pellegrini ma sulla respinta siamo rimasti a guardare. Ma quello che è passato è storia, domani dobbiamo fare tutt’altro. Il livello è alto, dobbiamo giocare sopra i nostri livelli».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN INTER