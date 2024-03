Pioli felice dopo Lazio Milan: l’allenatore ha preso questa decisione verso lo Slavia Praga. Ecco cosa ha deciso sugli allenamenti

Dopo la vittoria all’Olimpico, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha deciso di concedere due giorni di riposo dagli allenamenti alla squadra.

Come riportato da SkySport, oltre ad oggi, dove non c’è stato alcun allenamento, anche nella giornata di domenica i rossoneri non saranno a Milanello. Per preparare la sfida di Europa League contro lo Slavia Praga, i rossoneri torneranno ad allenarsi da lunedì.