Rafa Marin Milan, spunta il RETROSCENA sul difensore: cosa è successo negli ultimi giorni

Rafa Marin Milan, spunta il RETROSCENA sul difensore di proprietà del Real Madrid: cosa è successo negli ultimi giorni

Sportitalia ha fatto il punto sul futuro di Rafa Marin, difensore rientrato al Real Madrid dopo la stagione in prestito all’Alavés e accostato anche al calciomercato Milan in queste ultime settimane.

Stando a quanto si apprende i rossoneri non sarebbero mai stati realmente in corsa per il centrale classe 2002, su cui sta lavorando e spingendo fortissimo il Napoli nelle ultime ore.