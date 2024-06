Saelemaekers Juve: l’affare si scalda ma c’è distanza tra domanda e offerta. Tutte le CIFRE dell’eventuale operazione

Il futuro di Alexis Saelemaekers non sarà al Bologna (che ha deciso di non riscattarlo) e nemmeno al Milan (che punta alla cessione a titolo definitivo), ma potrebbe essere comunque ancora in Serie A.

Sulle sue tracce si starebbe muovendo la Juventus: Giuntoli è pronto a spingersi fino a 7-8 milioni di euro per il cartellino del belga, valutato invece dal Milan 11-12. A riportarlo è il Corriere dello Sport.