Pioli: «Kjaer andrà in Nazionale, su Krunic non ne sono sicuro». Le parole del tecnico rossonero sulle due partenze per la sosta

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa nel post di Genoa Milan:

KJAER E KRUNIC IN NAZIONALE – «Kjaer penso di sì perchè era una cosa minima. Krunic non credo ma non ne sono così sicuro»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA!