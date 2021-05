Pioli in Juve-Milan non ha sbagliato niente: da Brahim Diaz ai cambi

Stefano Pioli questa sera in Juve-Milan non ha sbagliato nulla: dalla sorpresa Brahim Diaz ai cambi a gara in corso

Nel capolavoro del Milan questa sera contro la Juventus c’è anche tanto, tantissimo Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha azzeccato tutto a partire dalla sorpresa Brahim Diaz dal primo minuto. Non è un caso che il fantasista spagnolo, nel momento del primo gol, vada subito a cercare il proprio tecnico ringraziandolo per la fiducia giustamente accordata.

Pioli non sbaglia niente neanche nei cambi: la sostituzione obbligata di Ibrahimovic per Rebic porta al secondo gol rossonero, così come l’entrata in scena di Krunic al posto proprio di Brahim Diaz a metà della ripresa. Sul finale gli ingressi di Dalot e Meite danno quadratura alla squadra che soffre ma non troppo nel finale riuscendo a strappare un successo che vale 4 punti.