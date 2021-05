Milan, il 3-0 allo Stadium vale 4 punti in classifica. Ecco il motivo

Milan, il 3-0 contro la Juventus vale quattro punti: rossoneri avanti ai bianconeri anche negli scontri diretti

La vittoria per 3-0 ottenuta dal Milan questa sera all’Allianz Stadium vale 4 punti per il Milan che sorpassa i bianconeri di tre lunghezze ma, alla luce degli scontri diretti, resterebbe davanti ai bianconeri anche in caso di parità in classifica.

Dopo la sconfitta dell’andata (3-1) i rossoneri con il successo netto ottenuto questa sera possono garantirsi dunque di essere davanti in classifica ai bianconeri anche nel caso in cui le due squadre dovessero trovarsi appaiate in classifica. Un passo in più verso l’obiettivo Champions per il Milan di Stefano Pioli.