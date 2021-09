Pioli: «Ibrahimovic? È facile andare d’accordo con lui»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato all’evento ‘Campioni sotto le stelle’. Le sue parole sul Zlatan Ibrahimovic

Presente all’evento ‘Campioni sotto le stelle‘ di Biella, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco cosa l’allenatore del Milan ha detto su Zlatan Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Con Zlatan è facile andare d’accordo: siamo due persone molto dirette, ci diciamo quello che pensiamo e quando ci confrontiamo abbiamo sempre come primo obiettivo il bene della squadra. Zlatan non lo ammetterà mai ma è il primo a prendersi le proprie responsabilità perché è una persona di un’intelligenza e di una simpatia estrema. Sicuramente ci ha fatto crescere molto e darà ancora tanto per il Milan».

