Pioli, Guardiola e Klopp gli allenatori riferimento: le parole. Il mister sul perché abbia scelto loro due, in particolare lo spagnolo

In una serata trascorsa al tavolo di Sky Calcio Club, Stefano Pioli ha svelato i suoi modelli di riferimento: da Guardiola a Klopp, citando gli ultimi a livello cronologico. Non solo chi, ma anche perché: queste le parole del mister del Milan.

ALLENATORI DI RIFERIMENTO – «Tanti allenatori. Guardo tante partite di Guardiola, Nagelsmann, Klopp… Ogni grande allenatore ha una caratteristica principale. Io ho completato il mio staff con dei video-analisti giovani che mi hanno aiutato a conoscere situazioni nuove. E ho la fortuna di allenare giocatori disponibili. Come, per esempio, la proposta a Theo e a Calabria di entrare dentro il campo: da loro ho visto entusiasmo. Se chiedo a un giocatore di fare una cosa e lui non se la sente, faccio un passo indietro io. Ho detto a Guardiola che tutti gli fanno i complimenti per la fase offensiva, ma per me lui è il più bravo a recuperare palla. Non tutti gli avversari sono uguali, ma noi come idea abbiamo quella di non fare giocare le altre squadre. Quest’anno siamo più lunghi e meno compatti? Sì, ma perché con i mediani accorciamo di meno, concediamo il primo passaggio, dobbiamo essere più rapidi».