Pioli su De Ketelaere: «Abbiamo avuto tanti esempi come lui»

De Ketelaere ieri sera in Milan Juventus è partito dalla panchina. Intervistato nel post partita Pioli ha ribadito la fiducia che ha in lui. Le sue parole a Milan Tv:

«Io credo che bisogna stare molto attenti quando i miei ragazzi parlano: non so se avete letto l’intervista di Leao di questa settimana. Ha detto che faceva fatica a reggere pressioni e aspettative: sono ragazzi giovani. Gli servono esempi di altruismo e di generosità. Credo che Charles abbia un talento incredibile, è intelligente e grande qualità. È cambiato tutto per lui: squadra, allenatore, abitudini, paese, modo di giocare. Mi meraviglio perché noi abbiamo avuto degli esempi: Tonali al primo anno per la stragrande degli addetti ai lavori era da rimandare a Brescia. Ora è un top. Io a Sandro gli ho detto di non dire più che somiglia a Pirlo o a Gattuso, ma che semplicemente è Tonali. Charles farà lo stesso percorso, non gli manca tanto. Fare un gol può dargli magari più serenità, ma so che percorso deve fare il ragazzo. Stasera è entrato molto bene, molto bene»