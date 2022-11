Pioli: «Coro dei tifosi? È qualcosa di emozionante»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ritirato oggi il premio Sport e Civiltà consegnatogli presso il Teatro Regio di Parma

Dopo aver ricevuto il premio Sport e Civiltà presso il Teatro Regio di Parma, Stefano Pioli ha dichiarato:

PIOLI IS ON FIRE: «È qualcosa di particolare e di emozionante, perché non è scontato; il coro è partito dai miei giocatori, poi dai tifosi, che hanno cominciato a cantarlo prima della vittoria dello Scudetto e questo mi dà. grande soddisfazione. Certo, rivedere le immagini della passata stagione… Ci siamo regalati delle grandissime emozioni, un sogno meraviglioso. Non eravamo la squadra più forte? No, secondo me è stata la squadra più forte, perché nel momento decisivo del campionato, quando bisognava vincere 6-8 partite consecutive, i ragazzi sono stati fantastici, dimostrando coesione, anima e tanto talento che le altre squadre non sono riuscite ad avere».