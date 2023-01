Pioli su Maignan: «È voglioso di tornare, ha il nostro sostegno»

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma mister Pioli ha parlato delle condizioni di Mike Maignan

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma mister Pioli ha parlato delle condizioni di Mike Maignan:

«Non abbiamo tempistiche, stiamo andando con le valutazioni che sta facendo lo staff. Non so dire oggi se sarà tra 2-3-4-o 5 settimane. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è molto voglioso, ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe. Non posso dire che lo avremo per quella data»