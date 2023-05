Pioli contro Inzaghi: panchina a rischio in caso di ko nell’euroderby?

L’euroderby di Champions di domani tra Milan e Inter metterà di fonte anche Pioli contro Inzaghi. I due rischiano la panchina in caso di ko?

secondo quanto riportato da Calciomercato.com nonostante una stagione non all’altezza di quella che ha portato lo scudetto e un quarto posto ancora da conquistare, il futuro di Pioli sarà quasi sicuramente tinto ancora di rossonero, a prescindere da come andrà la semifinale di Champions. Molto difficile invece vedere ancora Inzaghi sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione, a meno che non vinca il trofeo più ambito