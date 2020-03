Pioli confermato da Gazidis: «Sta facendo un ottimo lavoro»

Stefano Pioli ha ricevuto la totale fiducia di IVan Gazidis che, nel commentare l’esonero di Boban, ha confermato il tecnico

Ivan Gazidis nel comunicato ufficiale che ha sancito il divorzio con Zvonimir Boban ha voluto ribadire la propria fiducia nei confronti di Stefano Pioli e del suo staff tecnico: «Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l’intero paese».

Una conferma nei confronti del tecnico parmigiano in vista di questo finale di stagione che vede i rossoneri ancora in lotta per la qualificazione alla prossima Europa League e per la finale di Coppa Italia.