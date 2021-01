Pioli: «Classifica? Non ora. Una gara alla volta fino ad Aprile»

Pioli ha parlato ieri sera in conferenza stampa, ribadendo il concetto sulla classifica e sull’importanza dell’obiettivo performativo

Pioli ha parlato ieri sera in conferenza stampa, ribadendo il concetto sulla classifica e sull’importanza dell’obiettivo performativo. Il girone di andata non è ancora finito, mancano due gare per decretare lo scudetto d’inverno, c’è prudenza in casa Milan anche se l’altitudine inizia a rendere l’aria più frizzante.

CLASSIFICA – «Essere ambiziosi è importante, noi vogliamo continuare a vincere ma non è il momento di guardarla, in Italia vi sono squadre fortissime. Fino ad aprile pensiamo una gara alla volta.