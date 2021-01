Pioli a Sky Sport: «Con Ibra alcune gare pareggiate le avremmo vinte»

Intervistato a fine partita da Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato la prestazione del Milan nella sfida contro il Torino

Intervistato a fine partita da Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato la prestazione del Milan nella sfida contro il Torino:

«Poche volte mi sono sentito così tranquillo nel pregara ho visto atteggiamenti Giusti primo tempo ottimo livello, vinta una gara difficile, l’abbiamo interpretata bene. Abbiamo risposto da grande squadra, abbiamo valutato bene, non cancelliamo le sconfitte. È un momento particolare ma ho ragazzi giovani, ho avuto le risposte che cercavo».

SU LEAO – «Le ultime 3 partite mi hanno soddisfatto per intensità durante la gara, ha tanti margini miglioramento. Mi dispiace per l’ammonizione che non c’era, la sua crescita è costante. Dipende da lui, ha delle capacità tecniche e fisiche che può fare bene. Ha fatto fare tanti gol ad Ibra e fa tanti gol lui. Ha tutto per fare bene in ogni zona del campo».

SU TONALI – «Grande colpo, ha il polpaccio gonfio, ci auguriamo non sia grave perché in quel reparto siamo in difficoltà. Calabria è cresciuto dal punto di vista mentale, si farà trovare pronto».

CLASSIFICA – «Essere ambiziosi è importante, noi vogliamo continuare a vincere ma non è il momento di guardarla, in Italia vi sono squadre fortissime. Fino ad aprile pensiamo una gara alla volta.

Sicuramente il fatto di essere squadra ha limitato i danni delle assenze. Sono convinto che con Ibra alcune gare pareggiate le avremmo vinte, ci dà qualcosa in più in termini di presenza. Ma il lavoro sta dando i suoi frutti. Dobbiamo aumentare il nostro livello.».

SU MEITE’ – «Non sono io che devo rispondere. Se possiamo migliorare l’organico lo faremo. È un ottimo giocatore ma non lo posso giudicare».