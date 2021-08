Abbraccio Pioli Ancelotti: gesto di fair-play prima di Real Madrid Milan

Sempre nei cuori rossoneri. Carlo Ancelotti e Stefano Pioli prima dell’inizio di Real Madrid Milan si sono scambiati un affettuoso abraccio. Proprio Carlo Ancelotti resterà sempre nei cuori dei tifosi rossoneri e del Milan come dimostra anche la foto che ritrae i due tecnici immortalata e pubblicata poi sull’account twitter del Milan con la frase: «Sempre parte della famiglia rossonera».

Always part of the 🔴⚫ family @MrAncelotti #RealMadridMilan #SempreMilan pic.twitter.com/KoCyklcn4R

— AC Milan (@acmilan) August 8, 2021