Pioli a Sky: «Brahim Diaz? Provino decisivo domani mattina»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha presentato la sfida con la Dinamo Zagabria ai microfoni di Sky: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan, Stefano Pioli ha dichiarato:

PARTITA: «Abbiamo un’occasione. La squadra ha sfruttato sempre le possibilità. Sappiamo le difficoltà perchè la Dinamo è un’ottima squadra e in casa non perde da dicembre 2021. Ci aspetta una partita da Champions che pretende prestazioni di alto livello a cui siamo preparati».

REBIC: «E’ un grande giocatore. Sta bene. I grandi giocatori sono fatti per fare queste partite e noi ne abbiamo più di uno. Chiaro che dobbiamo giocare da squadra ma le qualità dei singoli possono determinare».

DINAMO ZAGABRIA: «La Dinamo di solito aspetta un po’ di più per ripartire perchè ha un attaccante molto veloce: ti fa giocare un po’ di più. Dovremo stare attenti e lucidi nelle transizioni: sarà un aspetto importante. La partita richiede tante situazioni e tanta cura dei particolari: per entrambe è una partita quasi decisiva per il passaggio del turno. Abbiamo il nostro modo di stare in campo e abbiamo costruito nel tempo la nostra identità: dobbiamo fare le cose che sappiamo».

BRAHIM DIAZ: «Brahim sta meglio: domani mattina faremo un provino pre partita in albergo. Speriamo possa essere della gara».

POSIZIONI IN CAMPO: «Abbiamo provato diverse posizioni per la partita di domani. Possiamo essere pericolosi davanti se manteniamo una certa ampiezza e una certa profondità, con anche le giocate tra le linee».