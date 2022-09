Pioli a MilanTV: «Buon risultato, ma prestazione discreta». Le dichiarazioni del tecnico rossonero nel post partita del Salisburgo

Stefano Pioli parla così a MilanTV nel post partita del match con il Salisburgo. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Il possesso palla non mi interessa più di tanto. È un buon risultato, ma abbiamo fatto una prestazione discreta sia dal punto di vista tecnico che come compattezza di squadra. A livello mentale siamo stati dentro la partita, ci abbiamo sempre creduto e ci abbiamo provato fino alla fine. I pronostici sono facili, ma poi è il campo che parla: pensiamo alla prossima partita con grande attenzione e determinazione»

REAZIONE – «È una nostra caratteristica dal punto di vista mentale, ma dobbiamo imparare a farlo meno in futuro perché poi andare in vantaggio è sempre importante. Abbiamo avuto la prima palla gol noi con Giroud… Buon risultato, discreta prestazione»

ROTAZIONI – «La squadra è fatta di 28 titolari. Poi per qualcuno ci sono le prime scelte e le seconde scelte. Ho scelto questi perché mi sembrava che tutti avessero recuperato, ma poi ho visto che per qualcuno non era così. Quindi magari cambierò qualcosa tra Sampdoria, Dinamo Zagabria e Napoli.»