Pioli a Mediaset: «Rammaricati e soddisfatti, ecco perché». Le parole del tecnico rossonero dopo lo 0-0 a Dortmund

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity dopo Borussia Dortmund Milan:

LE PAROLE – «Siamo rammaricati perché avremmo meritato la vittoria. Sono soddisfatto perché il livello del girone lo conosciamo ed è alto, però dobbiamo continuare a lavorare per tornare al gol e alla vittoria. In Germania è sempre difficile giocare, però siamo stati grintosi in molte situazioni, questa è una competizione che vuole carattere e attributi e noi li abbiamo»