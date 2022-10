Pioli a DAZN: «Sconfitta che fa male ma dobbiamo pensare subito al Salisburgo»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato la partita persa contro il Torino: le sue dichiarazioni nel post-partita

Intervenuto a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così della gara persa dal Milan contro il Torino:

PARTITA: «Sicuramente non siamo stati lucidissimi, tecnicamente non di altissimo livello. Le partite però vanno indirizzate mettendoci qualità negli episodi decisivi. Non siamo stati bravi in entrambe le aree, dietro abbiamo concesso troppo. Dovevamo palleggiare di più, dovevamo stare più aperti, soprattutto con Leao. Abbiamo provato a fare un 4 contro 4 davanti ma i movimenti non sono stati precisi e la palla girava lenta. Siamo stati pericolosi ma non abbastanza per poter incidere».

CAMBI E LEAO: «Volevo cambiare qualcosa, cercare più vivacità e più spinta con Dest. Ho cercato di cambiare le caratteristiche dei calciatori offensivi con Rebic e De Ketelaere. Leao? Sicuramente non è stata la sua serata migliore, poi ho messo altri tipi di calciatori. Abbiamo cominciamo meglio il secondo tempo, ci voleva un episodio prima. Un peccato perchè è una sconfitta che fa male. Sono deluso perchè volevamo continuare la striscia positiva, perchè avevamo preparato bene la partita. Dovremo lavorare meglio per le prossime gare, in particolare la prossima col Salisburgo. Abbiamo un obiettivo importante».

NAPOLI E SALISBURGO: «La partita di stasera era importante per restare secondi e non allontanarci dal Napoli. Poi loro sono molto forti e stanno facendo un cammino eccezionale. Il campionato è ancora lungo, noi dobbiamo vincere le prossime gare prima della sosta. Dobbiamo archiviare e pensare subito a mercoledì. Non credo che il Salisburgo giocherà come il Torino, avranno posizioni e mentalità diversa rispetto al Torino. Credo che sarà una partita completamente diversa».