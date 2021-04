Pintus: «Milan, Inter e Juventus fuori di testa! Vi dico perché»

Angelo Pintus, famoso comico e noto tifoso milanista, ha detto la sua riguardante la Super League, ecco le sue parole

Angelo Pintus, noto comico e tifoso milanista, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport riguardante la presa di posizione dei 12 club coinvolti nella creazione della Super League:

«Cosa posso dire? E’ il nulla. Non ho pensato altro. Queste società sono fuori di testa e mi sembra che stiano svalvolando tutti. Io sono milanista e sono sempre partito dall’idea che la Coppa dei Campioni te la guadagni sul campo, per meriti. Questo genera il sogno, sennò è finita. Già ci sono gli stadi senza pubblico e il mondo non conta nulla…».