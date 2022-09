Pinto: «Non possiamo ancora parlare di scudetto…». Le parole del gm della Roma

Tiago Pinto ha parlato nella conferenza di fine mercato della lotta scudetto. Ecco le parole del gm della Roma:

«Ci aspettiamo qualcosa di meglio rispetto alla scorsa stagione, ma non si può mai parlare di scudetto. Non ci vogliamo nascondere, ma fatico a pensare a maggio quando siamo a settembre. Il lavoro quotidiano è importante, ma come ha detto Belotti dobbiamo credere di poter vincere tutte le partite».