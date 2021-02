Pink Bari-Milan femminile: segui la cronaca testuale del match di questa mattina a Bitetto su MN24 – LIVE

Alle 12:30 il Milan femminile cerca punti importanti non solo in chiave Champions League ma anche scudetto. Una vittoria permetterebbe alle ragazze di Ganz di agganciare la Juventus in vetta alla classifica.

Pink Bari-Milan femminile, LIVE

11′ – Milan in totale controllo del match

7′ – GOOOOOAAALLL DEL MILAN!!! Bergamaschi porta in vantaggio le rossonere: primo gol in questa stagione per la centrocampista rossonera! 0-1!

5′ – Prima giocata di classe di Hasegawa, che salta tre giocatrici servendo in profondità Giacinti, quest’ultima intercettata.

3′ – Grande imbucata di Spinelli per Bergamaschi che entra in area e calcia ma Mylloya si fa trovare pronta

1′ – Iniziata la sfida!

Pink Bari-Milan femminile 0-1, tabellino

RETE: 7′ Bergamaschi

Pink Bari (4-4-2): Mylloyoya; Enlid, Marrone, Lea, Soro, Strisciuglio, Carmen, Ceci, Silvioni, Helmavall, Sule. A disposizione: Di Fronzo, Capitanelli, Quazzico, Larenza, Buonamassa, Ketis, Carravetta, Matouskova, Novellino. Allenatore: Mitola.

Milan femminile (3-5-2): Korenciova ; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Grimshaw, Rask, Hasegawa, Rizza; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Nano, Morleo, Kulis, Vitale, Tamborini, Conc, Boquete, Mauri, Tucceri. Allenatore: Ganz.

Arbitro: Acanfora

Pink Bari-Milan femminile, la miglior giocatrice del match: