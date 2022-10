Pimenta su Ibrahimovic: «Futuro? Non lo sa nemmeno lui perché pensa ancora da calciatore». Le parole dell’avvocato che ha in gestione la scuderia di Mino Raiola

Rafaela Pimenta ha parlato ai microfoni Tuttosport di Zlatan Ibrahimovic. Ecco che la parole dell’avvocato che ha preso in gestione la scuderia di Mino Raiola sull’attaccante del Milan:

«Secondo me non lo sa ancora nemmeno lui, perché è ancora un grande giocatore e pensa ancora da calciatore. Uno come lui può fare di tutto»