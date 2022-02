Kalulu confessa: «Ruolo preferito? Dipende dalla singola partita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pierre Kalulu ha confessato di non avere un ruolo preferito ma di valutare quale sia il migliore di partita in partita

Pierre Kalulu, nell’intervista rilasciata ad Eurosport, ha parlato anche del suo ruolo preferito in campo. Le sue parole:

«In realtà le mie preferenze cambiano a seconda della partita, della composizione della squadra, dell’avversario… Tutto dipende da come devi giocare. Ad esempio, posso trovarmi bene nel ruolo di terzino in alcune partite e in altre nel ruolo di difensore centrale. Tutto può variare a seconda della faccia della partita e di ciò che mi viene richiesto. Non ho preferenze. Durante la mia formazione al Lione, ero già molto sballottato».