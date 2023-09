Pierfilippo Capello su Pioli: «Fossi nel Milan farei questo»

Pierfilippo Capello, noto avvocato, ha commentato il momento vissuto da Stefano Pioli sulla panchina del Milan: le dichiarazioni

Ospite a Sportitalia, Pierfilippo Capello ha dichiarato:

«Per me è stato un buon turno di Champions. L’allenatore che si sceglie si porta fino in fondo alla stagione. Il Milan ha scelto questo allenatore. Se ci sarà una difficoltà, nel corso della stagione, se ne può discutere. In questo momento non serve essere pro Pioli o contro Pioli, in questo momento per un milanista c’è solo il Milan».