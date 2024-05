Pioli Milan, CLAMOROSO scenario all’orizzonte! Club in difficoltà, solo LUI può salvare il Diavolo

Pioli-Milan, l’amichevole contro la Roma in Australia complica i piani rossoneri: Bonera in soccorso di Furlani?

In casa Milan si va verso la separazione con Stefano Pioli, chiamato a guidare la squadra nelle ultime due partite di campionato, quella di stasera contro il Torino e quella del prossimo fine settimana contro la Salernitana.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport però, in casa rossonero sorge un problema di natura organizzativa: il 31 maggio, a pochi giorni dal termine del campionato, il Diavolo volerà in Australia per affrontare a Perth, in amichevole, la Roma di De Rossi. Sarebbe quantomeno inopportuno presentarsi con alla guida un tecnico ormai destinato all’addio. La soluzione potrebbe essere rappresentata da Daniele Bonera.