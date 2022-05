Piemonte: «Spero che l’arrivo del professionismo sia di aiuto alle più giovani»

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo

«Qua in Italia manca il professionismo ma manca la mentalità delle ragazze di noi stesse, perché alla fine scendiamo noi in campo e dimostriamo noi le cose. Le più piccoline non hanno esempi giusti in modo da poter crescere in un certo modo. Spero che l’arrivo del professionismo sia un aiuto anche per loro».