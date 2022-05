Piemonte: «Per me il numero 18 è il mio senza il 18 non riesco a giocare»

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo. Ecco le sue parole

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo. Ecco le sue parole sulla scelta della maglia numero 18:

«Il 18 è una scelta, con il 9 ho avuto un sacco di sfiga, non lo voglio vedere neanche da lontano. Il 18 è stato un portafortuna perché quando Sbardella mi chiamò in Nazionale ero l’ultima arrivata e mi diede questo numero di maglia e giocai subito titolare da quella volta lì mi ha portato un sacco fortuna lo vedevo ovunque per me il 18 è il mio senza il 18 non riesco a giocare».