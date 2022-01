Piemonte: «Dopo il gol Ganz non mi ha fatto i complimenti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Martina Piemonte, intervistata da La Giovane Italia

GANZ – «Una fortuna averlo come allenatore, mi rivedo molto in lui da attaccante. Sono arrivata da poco ma sin da subito ci siamo capiti, mi può insegnare tanto. Io sono sempre a disposizione, lui è un uomo che guarda prima la persona della calciatrice, spero sia solo l’inizio di un grande cammino. Il giorno dopo del gol non mi ha fatto i complimenti ma mi ha detto che ne potevo fare tre, mi stimola molto questa cosa qui».