Lotta Scudetto, Piemonte: «Il Milan non molla niente, su Leao...»

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo. Ecco le sue parole sulla lotta scudetto tra Milan e Inter in Serie A:

SCUDETTO MILAN – «Il Milan non molla niente, soprattutto i tifosi. La storia del Milan parla chiaro sicuramente nel momento in cui si ritrovano a lottare per lo scudetto sono sicuro che fino all’ultimo faranno di tutto. Si percepisce anche dalle partite anche l’altro giorno contro la Fiorentina fino all’ultimo. Se la giocano fino all’ultimo»

LEAO – «È stato bravo ad approfittare dell’errore soprattutto a fine partita rimanendo lucido e mettendola dentro quello ha fatto la differenza e fa la differenza nel calcio se fino all’ultimo rimani concentrato»